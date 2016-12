Mercedes, Rosberg e Hamilton preoccupati

Dopo la vittoria di Melbourne, il primo posto nelle libere del venerdì di Sepang: Nico Rosberg è il pilota del momento. "Ci sono delle condizioni pazzesche e con queste temperature è una sfida incredibile fare tutto per il verso giusto. Le macchine sono al limite e il degrado delle gomme è più alto di quanto immaginavamo. Si derapa parecchio di più, forse anche a causa della riduzione della forza di schiacciamento. Abbiamo ancora alcune cose su ci lavorare e per questo non siamo in grado di far rendere tutto al massimo. Siamo tutti molto vicini, dovremo lavorare molto per migliorare il nostro livello", ha spiegato il pilota della Mercedes a fine giornata.