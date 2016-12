Ferrari, Raikkonen: "Ora sono più a mio agio con la F14 T"

Se la prende con calma Fernando Alonso, che pensa più ai prossimi due giorni. "Siamo ancora in fase di apprendimento, cosa che non è solita all'inizio di un campionato, e per capire quanto saremo competitivi, come al solito dovremo aspettare sabato e domenica - il punto dello spagnolo - . Di solito il venerdì è un giorno molto confuso, perché tutti lavorano sui rispettivi programmi, anche se quest'stanno lo è ancora di più a causa dei nuovi regolamenti. Comunque sta andando tutto bene, non abbiamo particolari problemi e siamo riusciti a fare parecchi giri. Abbastanza per capire le gomme, un fattore decisivo qui per le alte temperature. Le dure sembrano un po' migliori sulla distanza, ma è ancora troppo presto per parlare di strategie. Per adesso l'unica cosa di cui siamo sicuri è che bisognerà essere perfetti".