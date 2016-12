F1, solo Rosberg e la Mercedes davanti a Raikkonen a Sepang

Insomma, se la prima giornata di prove si rivelerà veritiera in tutto e per tutto, allora sarà una GP da fuochi d'artificio. Tutte le squadre, comunque, hanno lavorato molto sulle gomme e c'è il dubbio, visti i tempi e i distacchi, che alla Mercedes si siano tenuti qualche decimo per non svelare tutte le proprie carte, forse come anche la Williams. Sta di fatto che il consumo degli pneumatici preoccupa tutti. Ed è per questo che Fernando Alonso si è preoccupato più del passo gara, che lo ha visto molto veloce, che non del singolo giro in versione da qualifica. Lo spagnolo è andato meglio anche del rinato Kimi Raikkonen che comunque ha rialzato la testa dopo che a Melbourne aveva subito non solo il comapgno di squadra, ma anche una macchina che non sentiva sua. Le tre "top car" dello schieramento hanno mostrato prestazioni molto simili, anche se è davvero difficile capire quale sia il reale potenziale della Red Bull, che è stata sì veloce con Sebastian Vette, ma che in gara potrebbe essere costretta a lesinare in competitività, almeno per quanto riguarda la lotta per la vittoria. Dubbi che ha soprattutto Daniel Ricciardo, protagonista anche di un fuoripista negli ultimi secondi di sessione. Non è riuscita a cambiare passo, invece, la McLaren, che dopo essere stata grande protagonista in apertura, ha faticato nella FP2, chiudendo con Button 8° e Magnussen 12°.

Altra sessione nera per la Lotus, che ha costretto a box per tutta l'ora e mezza di libere Pastor Maldonato e ha abbandonato lungo la pista Romain Grosjean. Sembra passata un'eternità dalle vittorie e dai podi dello scorso anno. Non è sceso in pista neppure Kamui Kobayashi, rimasto a guardare a causa di un problema di ricarica della batteria sulla sua Caterham.