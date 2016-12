Rosberg gode: "La Mercedes è super"

Rosberg è tranquillo e sereno dopo la vittoria nella prima gara di stagione. Il tedesco della Mercedes è arrivato carico in Malesia: "A Sepang sarebbe grandiosa una battaglia tra Mercedes con il mio compagno di squadra Hamilton. Ci aspettiamo di fare un'altra ottima prestazione. La macchina è super, ma gli avversari sono in agguato. Al momento sembriamo i più veloci, ma gli altri non stanno dormendo".