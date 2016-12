F1, la Red Bull: "Potremmo lasciare"

"La Formula 1 deve tornare ad essere quello che è stato finora: la prima disciplina automobilistica - ha spiegato il miliardario inventore del fenomeno delle lattine energetiche - . Le monoposto non devono stabilire nuovi record in materia di consumo, così come gli spettatori non devono né parlare bisbigliando né sentire lo stridio dei pneumatici". Ma non solo: "E' assurdo che le monoposto vadano 1" più lente dello scorso anno. Allo stesso tempo è inconcepibile che le GP2 vadano veloci tanto quanto le Formula 1, pur avendo budget nemmeno paragonabili". "La questione non è tanto se ha senso dal punta di vista economico, perché - ha precisato - le ragioni hanno piuttosto a che fare con la sportività, l'influenza politica e così via. In questa chiave vi è un chiaro limite a ciò che possiamo accettare". Mateschitz ha poi fatto il punto sull'avvio di stagione della Red Bull; "Grazie al lavoro con la Renault faremo grossi passi avanti e ridurremo il gap dalla Mercedes. Ci sono ancora 18 gare, noi stiamo tornando". Infine, la squalifica di Ricciardo a Melbourne: "Il team ha presentato una protesta contro la squalifica, perché il sensore del flusso del carburante, che è stato dato alle squadre dalla federazione, ha dato letture divergenti ed è impreciso. Possiamo dimostrare l'esatta quantità di flusso di carburante e questo era sempre entro i limiti".