F1, Red Bull presenta ricorso per Ricciardo

La Red Bull ha presentato ufficialmente ricorso contro la squalifica di Daniel Ricciardo , secondo al GP di Melbourne di F1. Dopo che la scuderia campione del mondo aveva annunciato la sua intenzione domenica sera, poco prima della scadenza del termine di 96 ore, la Fia ha ricevuto formalmente il ricorso. Ora la Federazione internazionale dovrà convocare da tre a cinque giudici per stabilire le responsabilità della Red Bull entro le prossime settimane.

Ricciardo è stato squalificato per aver oltrepassato il limite dei 100 kg di carburante all'ora fissato dal nuovo regolamento sportivo in base al flussometro fornito dalla Fia per misurare il flusso di carburante e limitare la potenza dei nuovi motori turbo V6 ibridi.