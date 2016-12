Ferrari, Allison: "C'è molto da fare per competere con la Mercedes"

L'esordio di Melbourne non ha convinto del tutto i tifosi del Cavallino, ma in casa Ferrari c'è ottimismo nonostante i 35" di distacco da Rosberg e la Mercedes. "L'affidabilità mostrata dalla F14 T è motivo di soddisfazione, ma è chiaro che abbiamo il nostro bel da fare per migliorare la vettura se vogliamo competere ad armi pari con il team Mercedes", ha detto il direttore tecnico di Maranello, James Allison .

"Vari aspetti della monoposto stanno funzionando molto bene - ha aggiunto - : le partenze e la percorrenza in curva, soprattutto su quelle ad alta velocità, sono particolari punti di forza mentre abbiamo bisogno di lavorare ulteriormente sulla stabilità in frenata e la velocità sui rettilinei". "La nostra competitività non è stata accettabile a Melbourne - ha concluso Allison - . Ma abbiamo intenzione di combattere con ogni miglioramento che riusciremo ad introdurre per scalare i vertici della griglia".