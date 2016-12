McLaren, un segnaposto per ricordare papà Button

Pur se con un po' di fortuna, leggi la squalifica di Ricciardo, Jenson Button è riuscito a salire sul podio del GP d'Australia e sicuramente ha avuto un pensiero per il padre John, scomparso pochi mesi fa. Una figura conosciuta e apprezzata in tutto il paddock della F1 quella del padre del pilota, tanto che la McLaren ha deciso di ricordarlo a modo suo, riservandogli un posto al tavolo dell'hospitality della squadra. E come segnaposto ha messo cinque puffi, capitanati dal Grande Puffo, che era il soprannome dato proprio a Button senior.