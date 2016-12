Ferrari, Alonso: "Quei 35 secondi da Rosberg sono troppi"

A fine corsa Fernando Alonso non ha la faccia convinta, ma si dice ottimista: "Per prima cosa abbiamo entrambe le auto al traguardo. Per l'affidabilità significa che è tutto ok. Anche se all'inizio abbiamo avuto dei problemi elettrici... E' andata bene per i punti in più su Vettel e Hamilton, ma i 35 secondi da Rosberg sono troppi! E' stato un GP molto strano, molto difficile per noi, da studiare. Siamo un grande team e la mia fiducia è totale".

Lo spagnolo conclude: "Dobbiamo analizzare come è stata la gara. Quali sono i punti forti e quelli deboli della nostra macchina, in particolare nei giri dietro ad Hulkenberg. Ci serve per capire meglio la nostra situazione e prepararci per il prossimo GP. Se mi è piaciuta questa nuova F1? E' stata una gara strada, ed è ancora tutta da capire. E' stata una corsa molto complessa, con rivali importanti che non hanno nemmeno finito la gara. Ci ritroviamo a cambiare molti setting sul volante anche in curva. Per questo è primi giri sono stati molto complessi".



Non è ovviamente soddisfatto nemmeno l'altro ferrarista: Kimi Raikkonen ha quell'atteggiamento vago e distaccato, di chi della situazione potrebbe aver capito tutto oppure niente. Infatti spiega: "Abbiamo avuto qualche piccolo problema... Inoltre in partenza qualcuno mi ha toccato alla prima curva. Credo che dovremmo essere un po' più avanti e quindi dobbiamo migliorare. Serve prima di tutto analizzare bene la gara perché al volante accadono tante cose. Non è andata bene ed è stato un weekend complicato".