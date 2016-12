Vettel ritirato: "La situazione è frustrante"

Primo GP della stagione da dimenticare per Sebastian Vettel: il campione del mondo è stato costretto al ritiro dopo appena cinque giri per un problema al motore della sua Red Bull RB10. "Sapevamo che sarebbe stato difficile: la situazione è frustrante. Il motore non funzionava bene. Cosa posso fare io per migliorare la macchina? Non molto, guardiamo avanti. E' una delusione, ma la stagione è ancora lunga", ha detto Seb.