Sebastian Vettel: "Non sono ancora a mio agio con la macchina"

Sebastian Vettel commenta la prima qualifica 2014, in cui per ora non brilla il suo smalto del campione del mondo: "Non sono contento in questa fase. Era molto difficile fare il giro veloce e ho faticato con la macchina. Dobbiamo fare tanto lavoro col team e abbiamo tante cose da capire. Non mi sono sentito a mio agio, lottavo con l'auto e non credo che Ricciardo abbia avuto lo stesso tipo di problemi. Sarà un GP lungo e tutto può succedere".