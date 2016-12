Ferrari, Alonso: "Superate le preoccupazioni"

La Ferrari è partita con il piede giusto a Melbourne, soprattutto per quanto riguarda Fernando Alonso . "Per noi nel complesso è stata una giornata positiva e nonostante ci fosse un po' di timore per tutte le complessità derivate dall'applicazione delle nuove regole alla vettura è andata bene, la squadra ha fatto un super lavoro e non abbiamo riscontrato problemi", ha detto l'ex campione al termine delle libere.

"Tra prima e seconda sessione - ha aggiunto lo spagnolo - la pista è migliorata, c'era più aderenza rispetto al mattino e anche più vento. Girare con mescola morbida ha certamente aiutato, perché con più grip si registrano tempi più bassi, ma è impossibile avere un'idea chiara sulla nostra competitività, perché come sempre i risultati del venerdì sono poco indicativi. Per saperne di più dobbiamo aspettare di trovarci tutti nelle stesse condizioni". "Nel primo venerdì della stagione - ha concluso - c'è sempre un po' di tensione in più, è l'inizio di un nuovo campionato e l'aspettativa comune è di vedere che tutte le cose su cui si è lavorato durante l'inverno funzionino". Meno facile è stata la giornata di Kimi Raikkonen. "Abbiamo completato il nostro programma, ma non senza qualche problema. Nella prima sessione abbiamo perso un po' di tempo, ma questo non ci ha impedito di acquisire tutte le informazioni sulla guidabilità della macchina e delle mescole Pirelli. Avremo del lavoro da fare, specialmente per capire cosa non funziona e per provare a migliorare per le qualifiche e la gara", le parole di "Iceman".