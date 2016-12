F1, Hamilton: "Buona base per il weekend"

Lewis Hamilton si è dimostrato, grazie alla Mercedes, il più veloce nel venerdì di Melbourne. Una giornata, però, non inizia bene. "E' stata una giornata dai due volti. Dopo la delusione della mattina per qualche piccolo problema a cui dovremo abituarci, nel pomeriggio sia stati particolarmente veloci. In macchina mi sento bene, quindi per me è un inizio positivo, ma è ancora presto per capire dove siamo realmente", ha detto l'inglese.

"Certo, abbiamo ottenuto una bella base di partenza per il weekend e ora dovremo continuare così anche in qualifica", ha aggiunto. La grande sorpresa della giornata è Sebastian Vettel e fa specie parlare del quarto posto del quattro volte campione del mondo come di un risultato positivo. "E' stato un buon risultato dopo quanto visto nei test. All'interno del team non ci sono mai stati dubbi e per fortuna quando si abbassa la bandiera finiscono tanti discorsi inutili", ha spiegato. Certo, il rapporto con "Suzie", così ha battezzato la sua nuova Red Bull il tedesco, non è ancora idilliaco: "Ho ancora molto da imparare, non ho ancora trovato il ritmo che mi serve ma non bisogna disperare. E' stato positivo fare un bel po’ di giri e conoscere la macchina un po’ meglio. Vedremo cosa accadrà in qualifica. Quello che è certo è che non nasconderemo la testa sotto la sabbia e cercheremo di risolvere sempre tutti i problemi".