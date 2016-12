F1, Vettel: "Pessimista? Non sarebbe giusto dirlo"

Sebastian Vettel arriva da quattro titoli di fila, ma anche da un inverno rigidissimo in fatti di risultati e problemi tecnici. "Se sono pessimista? No, non sarebbe giusto dirlo. Sarà una stagione lunga. Penso che i nostri test pre-campionato non siano stati ideali e che di conseguenza anche la nostra attuale posizione non sia la migliore per questa gara. In ogni caso, è una storia diversa quando si parla di campionato", ha detto il tedesco della Red Bull .

"Due anni Fernando (Alonso, ndr) era a un secondo e mezzo dalla pole qui in Australia, eppure ha lottato contro di noi sino all'ultima gara in campionato. Tutto può succedere, ecco perché questa gara è importante come qualsiasi altra. Ci sono parecchi Gran Premi da disputare quest’anno", ha aggiunto. La speranza di Vettel è che la Red Bull sia cresciuta in questo periodo dopo gli ultimi test in Bahrain. "Penso che sarà una vettura parecchio differente. Logicamente, abbiamo avuto molti problemi durante i test e quindi non siamo riusciti a provare alcuni dei componenti che intendevamo collaudare. Speriamo di riuscire a farlo maggiormente qui, cercando di mettere in macchina quelle parti che ci consentiranno di migliorare le prestazioni complessive", il suo augurio. Certo, per uno come lui abituato non a vincere, ma a dominare, il primo GP dell'anno si presenta tutto in salita. “Sono arrivato in Australia cercando di non pensare solo a questa singola gara. Voglio spingere al massimo e poi in base a quello che accadrà vedremo in che posizione ci troveremo. Voglio dare il meglio di me stesso e sicuramente l’obiettivo è quello di finire la gara nella migliore posizione possibile. Penso che in questa fase sarà complicato per tutti sapere cosa ci attenderà, come potrebbero essere le gare, che sensazioni avremo all’interno dell’abitacolo e quante vetture riusciranno ad arrivare al traguardo. Noi abbiamo accusato parecchi problemi, ma anche gli altri ne hanno avuti.. Per quanto riguarda l’approccio mentale, credo sarà abbastanza semplice per il resto della stagione. Abbiamo un team forte e con grandi risorse, quindi resto fiducioso nel fatto che progrediremo con il passare del tempo", ha concluso Vettel.