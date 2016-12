F1, Alonso: "Difficile dire quanto siamo competitivi"

L'unica certezza è che la nuova F14 T non avrà novità dell'ultima ora: "La macchina è esattamente come in Bahrain, niente di nuovo". Quanto alla gara e alla corsa per il titolo, Alonso non si sbilancia. "Favoriti? Non ho idea. In quanti al traguardo? Io dico 16". Tra i tanti cambiamenti rispetto allo scorso anno, alcuni riguardano anche il sistema di qualifiche: Q1 da 20 a 18 minuti, Q3 da 10 a 12 minuti e un set di gomme morbide in più per chi disputerà il Q3. " Penso che non sarà una differenza enorme - ha spiegato Alonso - , da fuori soprattutto. OK, c'erano alcune auto che non funzionavano nel Q3 o facevano un solo tentativo e ora forse vedremo un giro extra da parte di tutti ma credo che non sia un grande cambiamento di approccio. Comunque, credo che sia il benvenuto, per vedere più auto in pista. Io spesso sono arrivato senza nuovi set per il Q3, così ora sono contento".