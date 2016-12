F1, la Red Bull abdica: "Il nostro dominio è finito"

Il Mondiale di F1 non è ancora iniziato, ma la Red Bull sembra già abdicare: "Il nostro dominio è finito". Parole amare quelle pronunciate dal proprietario Dietrich Mateschitz che però fa affidamento su Vettel: "Sebastian ha avuto una vettura vincente in quattro anni e mezzo dei suoi cinque alla Red Bull. Non credo che avrà problemi a far fronte alla situazione attuale. Lui, come tutta la squadra, accetterà la sfida".