F1, Vettel: "Finire la gara di Melbourne sarà già un successo"

Ovunque si sia girato, la Red Bull ha fatto fatica a completare il lavoro di test e soprattutto ha accusato pesanti ritardi rispetto alla concorrenza. Il problema? L'affidabilità, non tando del motore Renault, quanto della componentistica ad esso legata. E così Vettel non si fa illusioni per l'Australia: "Se la metà dei piloti non taglieranno il traguardo, allora potremmo raccogliere qualche punto". Insomma, potrebbe essere la fine di un dominio che dura da quattro anni.