F1, Montezemolo: "Chissà quante macchine arriveranno al traguardo"

A poco più di dieci giorni dal via del Mondiale di F1 in Australia, Luca di Montezemolo ha fatto il punto sui test invernali e sulle novità tecniche, non solo della Ferrari. "Sarà interessante vedere quante macchine arriveranno alla fine della prima gara. E' un progetto complicatissimo, con moltissime cose da fare. Alcune sono state fatte, altre sono ancora da sistemare", ha detto il presidente del Cavallino.

Durante l'inverno ci sono stati diversi problemi tecnici, alcuni dei quali hanno colpito soprattutto la Red Bull. Montezemolo, però, preferisce non guardare in casa d'altri: "Le prove sono state indispensabili, a me non interessa quello che fanno gli altri. Anche se si è visto che in termini di affidabilità il lavoro è molto complicato". Inevitabile parlare anche in questa occasione di Michael Schumacher. "E' stata ed è una persona molto importante della mia vita, sono successe tante cose ad entrambi dal 1996 e, soprattutto nei momenti difficili, Michael è stato straordinariamente vicino alla squadra - ha ammesso - . Quello che gli sta succedendo è veramente qualcosa che mi colpisce, per le tante cose che ci uniscono e non si possono cancellare mai nella vita".