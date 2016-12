F1, Bahrain: prima curva del circuito intitolata a Michael Schumacher

Da oggi, dunque, la curva 1 del tracciato di Sakhir porterà il nome del sette volte campione del mondo, in coma da oltre due mesi dopo il terribile incidente sugli sci a Meribel. L'iniziativa è stata concordata cono i familiari del tedesco e annunciata proprio in occasione dei test della F1. "Schumacher è stato direttamente coinvolto nelle prime fasi di sviluppo del circuito, offrendo i suoi input nel progetto della pista, incluso il layout della prima curva", ha precisato il boss del tracciato. "Fin dalla sua prima presenza al circuito nel 2004, è diventato immediatamente di ispirazione per tutte le persone che amano il motorsport nel Regno e quindi è naturale per noi onorarlo in questo modo - ha aggiunto -. Il team del circuito continua a offrire a Michael e alla sua famiglia i migliori auguri".



Immediato il ringraziamento da parte della famiglia di Schumi. "La famiglia di Michael vuole ringraziare il Bahrain International Circuit per questo gesto, alla luce dei risultati di Michael in Formula 1 e del suo interesse nel progetto del tracciato - ha dichiarato Sabine Kehm -. Lo consideriamo un riconoscimento della sua passione per il motorsport. Michael adorerà quest’idea e si sentirà davvero onorato di avere una curva del BIC a suo nome".