F1, test Bahrain: Raikkonen terzo con la nuova ala Il ferrarista, fermo in mattinata per un problema idraulico, rimedia nel pomeriggio e si piazza dietro a Perez e Bottas

27 febbraio 2014

Guarda la fotogallery Dopo le difficoltà del mattino, Kimi Raikkonen si riprende nel pomeriggio e chiude in terza posizione la prima giornata di test in Bahrain, gli ultimi prima dell'inizio del Mondiale. Il finlandese ha chiuso a + 1"142 da Sergio Perez della Force India, secondo si è classificato Bottas (Williams). La Ferrari ha anche adottato la nuova ala anteriore senza però provare il giro veloce. Red Bull ancora in grossa crisi, solo 30 giri per Ricciardo.

Indicazioni comunque positive dalla Rossa, che in mattinata era stato a lungo fermo ai box per un problema di natura idraulica: Raikkonen, pur non avendo effettuato né un giro secco né una simulazione di gara, è riuscito comunque a chiudere col terzo tempo lasciandosi dietro la Mercedes di Rosberg, la Sauber di Sutil e la McLaren di Magnussen. Il tempo di riferimento è quello di Perez, un 1'35"290 nettamente migliore rispetto al primo posto di Hulkenberg della scorsa settimana (1'36"445). Male, ancora una volta, la Red Bull: dopo una mattina di lavoro in pista che aveva fatto pensare ad un netto miglioramento, Ricciardo è rimasto ai box per 5 ore con gravi problemi di surriscaldamento. Il migliore sulla resistenza è stato Bottas, che ha girato per ben 118 tornate. Venerdì nuove indicazioni in vista dell'Australia con la seconda giornata di test in Bahrain: sulla F14 T ci sarà Fernando Alonso.

RAIKKONEN: "POCHI GIRI PER UN PROBLEMA" “Abbiamo avuto un piccolo problema che ci ha limitato il numero di giri ma siamo comunque riusciti ad imparare cose nuove sulla vettura - a detto Kimi Raikkone - . Vorremmo sempre fare di più ma finora ogni squadra ha avuto i suoi imprevisti, noi cercheremo di fare tutto il necessario prima di Melbourne. Durante i fine settimana di gara avremo poco tempo per provare diverse soluzioni sull’assetto quindi è stato importante oggi continuare su questa strada per sapere bene quale direzione prendere. Nell’ultimo giorno di test metteremo in pratica ciò che abbiamo imparato finora e ci concentreremo sulle condizioni che troveremo in gara".

LA CLASSIFICA DEI TEMPI 1. Sergio Perez Force India-Mercedes 1'35"290 105 giri 2. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'36"184 +0"894 128 3. Kimi Raikkonen Ferrari 1'36"432 +1"142 54 4. Nico Rosberg Mercedes 1'36"624 +1"334 89 5. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'37"700 +2"410 89 6. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'37"825 +2"535 109 7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'37"908 +2"618 39 8. Max Chilton Marussia-Ferrari 1'38"610 +3"320 44 9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1'39"242 +3"952 56 10. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'40"599 +5"309 31 11. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1'42"285 +6"995 19