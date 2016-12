Ferrari, Raikkonen: "Miglioramenti rispetto a Jerez"

La settimana di test di Formula 1 in Bahrain, sul circuito di Sakhir, si chiudono in maniera positiva per la Ferrari e per Kimi Raikkonen, terzo nell'ultima giornata alle spalle di Nico Rosberg, il più veloce al volante della Mercedes, e di Jenson Button con la McLaren. "Siamo riusciti a migliorare alcune cose da Jerez e continuiamo a capire cose nuove sul comportamento della vettura", ha detto il finlandese al sito della Ferrari.

Kimi ha concluso la sua due giorni di test con il sesto crono assoluto (1'36"718), immediatamente alle spalle di Fernando Alonso (1'36"516), di cui aveva preso il posto venerdì. Raikkonen ha chiuso gli 82 giri in pista con un urto della sua Ferrari F14-T contro le barriere a cinque minuti dal termine ufficiale delle prove. "L'urto contro le barriere? Mi sono girato sul cordolo all'uscita della curva 4, può succedere! Fortunatamente è avvenuto nel finale, mi dispiace solamente che costringerà la squadra a fare del lavoro extra", ha commentato 'Ice Man'.

Il prossimo appuntamento in pista è fissato per il 27 febbraio, giovedì prossimo, quando la Ferrari e le altre dieci squadre del circus torneranno a Sakhir per il terzo e conclusivo test prima dell'inizio del Campionato.