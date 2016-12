F1, Rosberg e la Mercedes chiudono al comando i test in Bahrain

La scuderia di Maranello si è dedicata a prove di assetto con diverse opzioni che sono state sperimentate, anche utilizzando mescole di gomme differenti (medie e morbide). Durante il lavoro sugli assetti si è approfittato anche per mettere a punto la procedura di partenza. Prima dell'urto contro le barriere "Iceman" ha effettuato alcune prove aerodinamiche con giri sulla lunga distanza. In totale la Ferrari con Alonso e Raikkonen ha percorso in questi quattro giorni 287 tornate, pari a 1,553 km.

Altra uscita difficile da decifrare, invece, per la Red Bull. Daniel Ricciardo ha completato solo 15 giri, il migliore dei quali con il tempo di 1'39"837. La sorpresa è stata comunque il giovane brasiliano Felipe Nasr, pilota di riserva della Williams, che al debutto stagionale sulla monoposto inglese si è piazzato quarto a conferma della bontà del propulsore Mercedes. Il prossimo appuntamento in pista è per il 27 febbraio, quando si tornerà in Bahrain per il terzo e conclusivo test prima dell’inizio del campionato 2014.