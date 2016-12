Ecclestone assolto da accusa di corruzione

L'Alta Corte di Londra ha assolto Ecclestone dall'accusa di corruzione, respingendo la richiesta di risarcimento per oltre 140 milioni di dollari. Il giudice Justice Newey, pur confermando l'avvenuto pagamento di una bustarella ad un broker per agevolare la cessione dei diritti commerciali della Formula 1 alla CVC, ha escluso che ci sia stato un danno economico per il gruppo Constantin Medien che si era presentato come parte lesa.