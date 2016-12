F1, test Bahrain: Bottas in testa, Alonso è secondo

E' di Valtteri Bottas il miglior tempo nella sessione che ha aperto la seconda giornata di test di F1 in Bahrain. Il pilota finlandese della Williams ha fermato il cronometro sull'1'37"635, scavalcando nel finale di appena 65 millesimi la Ferrari di Fernando Alonso. In difficoltà la Mercedes, oggi guidata da Nico Rosberg, costretta per a fermarsi per due volte. Migliora la Red Bull, che ha potuto girare con continuità.