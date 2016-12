Schumacher, la famiglia: "Michael è un combattente e non mollerà"

"Siamo profondamente toccati da tutti i messaggi arrivati da tutto il mondo per Michael e che ancora continuano ad arrivare". Attraverso un messaggio pubblicato sull'homepage del sito di Schumacher, la famiglia del campione tedesco ringrazia ancora una volta tutti i tifosi per il grande supporto. "Questo incredibile sostegno - si legge ancora - dà forza sia a lui che a noi. Sappiamo tutti che Michael è un combattente e non mollerà".