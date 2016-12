F1: Hulkenberg davanti a tutti nei test in Bahrain, Alonso 2°

Alonso in mattinata ha accusato un problema al motore della sua F14 T (una perdita d'olio ma nulla di serio), mentre è andata peggio al campione del mondo Vettel, che come a Jerez ha percorso solo 14 giri. Debutto tutto da verificare per la Lotus E22 di Romain Grosjean, solo nono a quasi 8". Poche tornate e niente tempo per Felipe Massa (Williams) e Jules Bianchi (Marussia). Bisogna sottolineare che in questa occasione i nuovi motori a 6 cilindri di 1.600cc hanno migliorato il miglior tempo in gara del 2013, che era stato l'1'36"9 marcato proprio dal tedesco della Red Bull. Red Bull che è rimasta ancora una volta a lungo ai box, con i meccanici che hanno lavorato senza successo per far scendere in pista la macchina fin dall'inizio della sessione.

Laha ripreso il programma terminato a Jerez due settimane fa ed impostato il lavoro sulla continua verifica di tutti i parametri di controllo del nuovo "power unit" e su alcune prove aerodinamiche. Particolare attenzione è stata prestata sulla messa a punto del nuovo sistema frenante, il "brake-by-wire", per ottimizzare il bilanciamento della vettura. "E' bello tornare a guidare, soprattutto quando si hanno più riferimenti rispetto alla volta scorsa: migliorano cosi' le sensazioni - ha detto Alonso, autore di 65 giri - . Siamo tornati su una pista più rappresentativa con temperature normali dov'è stato anche più facile capire il rendimento degli pneumatici. Siamo in una fase di scoperta e ad ogni giro impariamo nuove cose: per tutti c'è ancora molto lavoro per essere pronti per Melbourne, sarà importante sfruttare al massimo ogni giorno che abbiamo a disposizione". Le prove su questo circuito proseguiranno anche domani, giovedì, sempre con Alonso in pista. Da venerdì toccherà invece a Raikkonen.