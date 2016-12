Montezemolo: "Michaal siamo con te. Per noi come un amico"

Luca di Montezemolo , presidente Ferrari, ha voluto esprimere il suo sostegno a Michael Schumacher . Il pilota tedesco è ancora ricoverato in Francia dal 30 dicembre scorso, dopo lo sfortunato incidente sugli sci. "Gli vogliamo essere vicini: forza Michael , - esclama Montezemolo - ce la devi mettere tutta e devi vincere come hai sempre vinto tanto".

Con il "Cavallino Rampante" Michael Schumacher è stato sette volte campione del mondo, entrando di diritto nella storia della scuderia di Maranello. Le imprese sulla monoposto sono ancora ricordi fervidi nella memoria del n.1 della Ferrari, che aggiunge: "Michael ha rappresentato per noi, forse, il pilota che nella storia della Ferrari ha dato di più in termini di risultati. Per noi - ha concluso Montezemolo - è stato ed è un grande amico, una persona che ha sempre dato il massimo". Nel frattempo il pilota tedesco continua la sua battaglia nell'ospedale di Grenoble, dove ha da qualche giorno combattuto un'infezione polmonare che aveva peggiorato la sua già precaria salute. Per il momento il suo entourage non ha comunicato novità circa le condizioni di salute di Micheal, che rimango critiche ma stabili.