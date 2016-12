F1: svolta Sauber, arriva collaudatore donna

La Formula Uno si tinge di rosa. La Sauber, scuderia svizzera, ha ingaggiato come collaudatrice Simona De Silvestro, 25enne pilota di IndyCar, con l'intenzione di inserirla nel team mondiale a partire dalla stagione 2015. "Dopo quattro anni in Indy, l'ambizione di Simona è di debuttare in Formula Uno nel 2015 - sottolinea la direttrice generale della Sauber, Monisha Kaltenborn -. Noi vediamo in lei un pilota di grande talento".