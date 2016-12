F1, anche il Gp del Bahrain in notturna

Il Mondiale 2014 di F1 avrà tre gare sotto i riflettori. La Fia ha infatti ufficializzato che, dopo quelli di Singapore e Abu Dhabi, anche il GP del Bahrein si svolgerà in notturna con l'ausilio della luce artificiale. La decisione è stata assunta per celebrare il decennale del circuito di Sakhir: il prossimo 6 aprile i semafori rossi si spegneranno alle ore 18 locali (le 15 in Italia) per la terza prova in calendario dopo Australia e Malesia.