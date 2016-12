F1, Domenicali: "Solida base da sfruttare al meglio"

"A Jerez - spiega Domenicali - abbiamo concentrato i nostri sforzi principali sulla messa a punto dei nuovi sistemi con l'obiettivo di garantirci il miglior funzionamento possibile di tutti i componenti che formano il nuovo power unit. Mi ha fatto anche molto piacere constatare - anche se non ce n'era bisogno - di come entrambi i nostri piloti siano entrati in sintonia e di come abbiano già dato importanti indicazioni per lo sviluppo della macchina". Non sono mancate osservazioni sui valori in campo relativi alla concorrenza: "Non possiamo valutare le prestazioni in questo momento, ne quelle della F14 T e ne tantomeno quelle dei nostri avversari. L'importante è stato riuscire a completare il maggior numero di giri per avere a disposizione i dati che servono ai nostri ingegneri. E' prematuro fare valutazioni precise ma ciò che conta di più è avere le idee chiare sulle attività da svolgere e la direzione da prendere per arrivare a Melbourne nella miglior condizione possibile". Un altro aspetto su cui si e' voluto esprimere Domenicali e' stato quello relativo alla situazione generale della Formula. "Siamo di fronte sicuramente ad una nuova era di questo sport - ha concluso il team principal - Come sempre quando ci sono cambiamenti così radicali vale la pena di non affrettarsi ad emettere giudizi precoci e a nostro avviso le nuove tecnologie sono davvero affascinanti. Rappresentano inoltre una sfida che la Ferrari, come costruttore di automobili, ha accolto anche per il trasferimento tecnologico che sarà garantito all'interno di tutte le attività della nostra azienda".