Schumacher non è ancora sveglio: stop ai facili scoop

Come continuiamo a dire, quanto meno noi, ci si avvicina al risveglio. Ci si avvicina al risveglio . Il che vuol dire che Schumacher , a oggi alle h. 17, non si è svegliato. Per quanto possa suonare impopolare, questo è il dato di fatto. Attrae molto di più un titolo sul risveglio effettivo, sugli occhi che si aprono, ma bisogna capire se vogliamo dare le notizie vere o accattivare la clientela. Ridotta la somministrazione dei sedativi e fin qui ci siamo, ma paradossalmente entriamo in una fase che atterrisce la famiglia, in modo evidentemente diverso ma altrettanto violento rispetto ai primi giorni.

È da chi alla famiglia è molto vicino che ci giunge la telefonata sull'atmosfera, sul momento drammatico. Perché è ora - dopo tutto quello che c'è stato - che si capisce, si capirá quel che riserva il futuro. Se non si svegliasse? Se si svegliasse, come lo ritroveremmo? E se fosse, capita spesso spiega la casistica, iracondo e come prima possa si accanisse sulle macchine che ha attaccate, cercando di strapparsele di dosso? Tutti terribili dubbi che atterriscono appunto la cerchia ristrettissima.

Non c'è regola in questo delicato ramo della medicina, abbiamo imparato a capirlo. Gli stessi medici seguono dei protocolli, ma senza la sicurezza del risultato. Che tutti si tifi per lui è fuori di dubbio, ma questo non ci evita di dare il resoconto vero. Fanno sorridere, se non incazzare, le infantili ricerche di scoop quando l'argomento è di tale delicatezza. Il bracciale portafortuna ritrovato? FALSO. Addirittura i più vicini a Michael sono riusciti a farsi una risata, per quanto sfinita, quando la polizia di Meribel da loro contattata ha assicurato che nessun bracciale sia mai stato trovato! Il rumore delle F1 fatto ascoltare? FALSO. Affascinante forse, perfetto per un titolone, ma falso. La fisioterapia? Estrapolata da interviste a medici che parlavano di procedure generali, non specifiche su di lui. Si vada pure avanti alla ricerca di notizie d'effetto, noi preferiamo (io preferisco) stare un passo indietro. Non parliamo di un contratto rinnovato o del sottosterzo in entrata: impopolare ma io la vedo così.