F1, test Jerez: colpo di coda Massa, Alonso secondo

Si chiudono con il colpo di coda di Felipe Massa i primi test stagionali di F1 a Jerez . Il brasiliano della Williams è stato il più veloce col tempo di 1'28"521 nell'ultima sessione pomeridiana: alle sue spalle, staccato di 916 centesimi, Fernando Alonso . Buono il lavoro svolto in questi giorni dalla Ferrari, che torna dalla Spagna con discrete indicazioni. Ora il circus si sposta in Bahrain , dove i tempi inizieranno ad essere più indicativi.

Questo è il riepilogo dei tempi:

1. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:28.229 (86 tours)

2. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:29.145 (115 tours)

3. Daniel Juncadella (ESP/Force India-Mercedes) 1:29.457 (81 tours)

4. Kevin Magnussen (DEN/McLaren-Mercedes) 1:30.806 (110 tours)

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-AMG) 1:30.822 (41 tours)

6. Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1:32.222 (25 tours)

7. Adrian Sutil (GER/Sauber-Ferrari) 1:36.571 (69 tours)

8. Nico Rosberg (GER/Mercedes-AMG) 1:36.951 (91 tours)

9. Kamui Kobayashi (JPN/Caterham-Renault) 1:43.193 (54 tours)

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:44.016 (9 tours)

11. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:45.374 (7 tours)