Schumi, buone notizie: "Ridotta la fase sedativa, iniziato il risveglio"

Il giorno dopo le indiscrezioni arrivate dalla Francia sui presunti miglioramenti di Michael Schumacher , la famiglia del tedesco ha emesso un nuovo comunicato in cui ha confermato che "è stata ridotta la fase sedativa in modo da permettere l'inizio di un processo di risveglio per il quale ci vorrà molto tempo. Per rispetto della famiglia, è stato deciso di comunicare questa informazione solo una volta consolidato tale processo".

"Pertanto non daremo alcuna informazione sulle tappe intermedie" prosegue la nota della manager Sabine Kehm, che ribadisce: "La famiglia di Michael Schumacher chiede nuovamente che venga rispettata la sua intimità e il segreto medico e di non disturbare i sanitari nel loro lavoro". Secondo L'Equipe, che aveva anticipato il processo di risveglio di Michael Schumacher, Schumi "sbatte le palpebre" e non sarebbe più "in pericolo di vita". "L'apertura degli occhi è un classico segnale di risveglio". Insomma, si vede un po' di luce in fondo al tunnel.