F1, ancora una McLaren davanti nei test di Jerez

L'esordio dello spagnolo, avvenuto alle 9:10, non è stato privo di intoppi. Alonso, in pista per dedicarsi alle mappature aerodinamiche grazie a dei sensori montati sulla monoposto, alle 11:29, dopo un po' di giri, ha dovuto abbandonare la vettura in pista per uno stop precauzionale. Poi la F14 T è rientrata ai box su un carroattrezzi. L'inconveniente è stato subito risolto tanto che poi Nando è andato costantemente migliorandosi, arrivando sino all'1'25"495 del pomeriggio. Quando ci si è dedicati soprattutto all'assetto della monoposto di Maranello.

Comincia a preoccupare, invece, la situazione della Red Bull, che in tre giorni ha messo assieme solo 14 giri. Dopo i guai di Vettel, Daniel Ricciardo non è stato in grado di percorrere nemmeno una tornata. Durante il giro di istallazione la RB10 dell'australiano è andata in fumo (problema al retrotreno) e la sua giornata si è difatto conclusa lì, con soli tre giri all'attivo. Guai anche per la Toro Rosso di Jean Eric Vergne che è sceso in pista con un evidente rumore al motore. Le problematiche relative a elettronica e nuovi motori turbo non accennano dunque a placarsi.