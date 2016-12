Schumacher, smentite le voci di uscita dal coma

A un mese dal ricovero in ospedale in seguito a una caduta sugli sci, continuano a rincorrersi le voci sulla salute di Michael Schumacher , tuttora in coma indotto. L'ultima è arrivata dal quotidiano francese l''Equipe', secondo cui l'ex pilota è stato messo in fase di risveglio progressivo dai medici. Alcune fonti certe smentiscono: la situazione non è cambiata. Interviene anche la manager Sabine Kehm : "Non commenteremo più le speculazioni".

E' così dai primi giorni, da quando cioé Michael Schumacher ha fatto ingresso all'ospedale di Grenoble ed è stato dichiarato in coma farmacologico. Le voci sul suo conto si rincorrono e sono sempre di sfumature diverse. Schumi "reagisce positivamente al processo di uscita dal coma iniziato questa settimana", scriveva il sito de L'Equipe, citando alcune fonti confidenziali. Pare che le indiscrezioni arrivino dal dottor Chabardes, secondo il quale i medici stanno diminuendo gradualmente la sedazione, anche se la strada è ancora lunga. Le cose, in realtà, non starebbero esattamente così. La situazione è stabile, la stessa di qualche giorno fa - ribattono fonti certe -. Non ci sono stati i vari tentativi di risveglio di cui si parla. Si procederà quando i medici lo riterranno più opportuno. Tuttavia pare, che proprio in questa settimana, vista la buona stabilitá generale, ci si possa avvicinare alle cosiddette finestre per vedere come si comporta in modo progressivamente autonomo.

Anche la manager dell'ex pilota, Sabine Kehm, ha stoppato sul nascere le indiscrezioni della stampa francese: "Insisto nuovamente sul fatto che ogni dichiarazione riguardante lo stato di salute di Michael che non proviene dall'equipe medica che lo ha in cura o dal suo management non è altro che speculazione. Ripeto: noi non commenteremo alcuna speculazione".