Formula 1: Boullier alla McLaren, è ufficiale

La notizia era nell'aria da qualche giorno ed è arrivata anche l'ufficialità: Eric Boullier è il nuovo Racing Director della McLaren. Il francese, ex team principal della Lotus, sarà operativo dal 3 febbraio. "Prima di tutto sono onorato e privilegiato per questa opportunità. Il gruppo di lavoro della McLaren e le sue strutture sono di livello mondiale e sono profondamente emozionato dalla prospettiva di unirmi in un team così fantastico", le prime parole di Boullier.