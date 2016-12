Mercedes, debutto col botto per Hamilton a Jerez

La Mercedes ha comunicato che per oggi ha terminato il test, domani scenderà in pista Rosberg. Intanto Hamilton, nonostante l'incidente, si è detto soddisfatto: "Per me è un inizio positivo: siamo stati i primi che abbiamo compiuto un buon numero di giri. Altre squadre hanno fatto solo un giro. La vettura sembra abbastanza buona, soprattutto considerando che siamo solo all'inizio del nostro programma, quindi nel complesso è stata una giornata positiva. Certo, è un peccato concludere la giornata così. Sono davvero orgoglioso della squadra per quello che hanno fatto: continuerò a spingere".