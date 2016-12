Schumacher un mese dopo: tra speranza e ottimismo

Un mese domani dall'incidente sugli sci che ha allontanato Michael Schumacher dai suoi e da tutti noi. Un mese, e dall'ospedale universitario di Grenoble, dove rimane ricoverato al quinto piano, non arrivano notizie ufficiali. Perché non ci sono notizie ufficiali da dare, il tutto nel nome un po' perverso di quella "stabilità" che dice tutto e niente. Quel che arriva sono i tentativi quotidiani di accompagnarlo ad un ritorno, diminuendo i farmaci anestetici che inducono il coma artificiale, in quelle tecnicamente note come "finestre"; spazi temporali limitati in cui verificare l'autosufficienza al di fuori del coma.

Non resta mai da solo. Corinna, la moglie, quasi tutte le mattine arriva dalla casa di Ginevra, rientrandoci nel tardo pmeriggio per seguire i bambini. Ci sono poi le presenze costanti del padre, del fratello Ralf, di Jean Todt e del professor Saillant, che a turno siedono accanto al letto di Schumi.

Le tesi dei neurologi si sommano e a volte si contraddicono. C'è quello che cita casi in cui si è assistito a recuperi notevoli anche dopo tre mesi di coma profondo, e quello per cui il fatto che in un mese non si sia svegliato è invece un problema enorme che rende inimmaginabile l'ipoesti di riavere Schumacher come era prima. All'attività dei medici dell'ospedale si aggiunge quella dei fisioterapisti che nelle lunghe giornate circondano Schumacher aiutando passivamente la sua muscolatura a non perdere eccessivamente tono e potenziale, mentre la pressione intracranica sarebbe lievemente diminuita ma non ancora da consentire un risveglio vero e proprio con resppirazione spontanea.

Ferrea la disposizione della direttrice generale del CHU Jacqueline Hubert e del direttore aggiunto Marc Penaud: anche il minimo dubbio di una fuga di notizie sulla cartella clinica costerà il posto di lavoro. Prosegue in tutto ciò l'inchiesta giudiziaria che indotto il procuratore generale di Albertville Patrick Quincy a riprendere in esame molti aspetti relativi a dinamiche e responsabilità.