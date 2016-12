La Ferrari unita per Schumacher: "Forza!"

La Ferrari non dimentica Michael Schumacher. Alla vigilia del debutto in pista della F14 T la Ferrari è al lavoro sul circuito di Jerez in Spagna c'è stata la volontà da parte di tutto il team di ribadire ancora una volta il sostegno al pilota e all'uomo che ha segnato una parte importantissima della storia della Scuderia, quel Michael Schumacher ancora impegnato nel Gran Premio più importante della sua vita. In un momento di pausa gli uomini in Rosso si sono radunati dietro ad un cartello che riporta l'hashtag #forzaMichael, lo stesso che da giorni identifica la pagina del sito della Ferrari dove vengono pubblicati 72 messaggi di amici e colleghi del campione tedesco - uno per ciascuna delle sue vittorie con la squadra di Maranello. L'hashtag sarà da domani anche a bordo della F14 T, un segno di quanto tutta la Ferrari e i suoi tifosi sparsi in ogni angolo del mondo siano vicini a Michael in questo momento così difficile.