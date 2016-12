F1, la nuova Ferrari si chiama F14 T

"E' bello sapere che il nome della vettura sia stato scelto dai nostri tifosi - ha detto Stefano Domenicali - . Il numero straordinario di voti dimostra l'affetto che ci hanno sempre riservato alla Ferrari e questo sara' come sempre uno stimolo in più per far bene quest'anno!". I voti sono arrivati davvero da ogni angolo del mondo: 208 i diversi domini di provenienza di chi si è collegato col sito dedicato alla nuova monoposto durante i nove giorni in cui è stata aperta la consultazione. Spetta all'Italia il primato, seguita dalla Spagna e poi dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Francia. Ottimo il piazzamento della Finlandia, ottava, mentre fra i BRICS prevale la Russia (settimo posto), davanti a Brasile (undicesimo), India (tredicesimo), Cina (quindicesimo) e Sudafrica (trentunesimo). Fra le new entry dell'ultimo minuto va segnalato l'arrivo di Cuba, Groenlandia, Palau e Guinea Equatoriale. La presentazione ufficiale sarà via web sabato 25 gennaio alle 15:30 italiane con foto e video su 2014f1car.ferrari.com.