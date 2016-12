F1, la Caterham ufficializza Kobayashi

La Caterham ha ufficializzato i piloti per il 2014 che saranno Kamui Kobayashi e Marcus Ericsson. La scuderia inglese non ha confermato Giedo van der Garde e Charles Pic. Il giapponese lascerà il suo posto in Ferrari dove correva nel campionato Endurance, classe GT, e torna nel circus da dove manca dal 2012 quando guidava la Sauber. Esordio in F1 per lo svedese che nel 2012 ha partecipato ai test per giovani con la Mercedes.