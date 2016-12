"Schumi? Sbaglia chi fa previsioni oggi"

Come sta Michael Schumacher? La domanda è ricorrente. Le risposte sono scarse. Perché gli unici in grado di dare notizia sono i medici dell’ospedale di Grenoble. Invece e in compenso, fioccano invenzioni spacciate per informazioni. Così, allo scopo di ripristinare semplicemente un quadro sul contesto in cui NON Schumacher ma un paziente come Schumacher può trovarsi, abbiamo intervistato il professor Marco Cenzato, direttore del reparto Neurochirurgia dell’ospedale di Niguarda, Milano. Il quale chiarisce quanto sia impossibile e insensato, al momento, per chi si trova fuori da quell'ospedale, prevedere decorsi, seminare sospetti e allarmismi, pur trovandosi di fronte ad un trauma certamente grave.