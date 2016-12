Ferrari, Raikkonen: "Sono contento di essere tornato"

Kimi Raikkonen è già tornato a Maranello per i primi test al simulatore, approfittandone anche per fare un giro nel circuito a bordo della FF e per parlare del suo ritorno in Ferrari, ovvero nella scuderia per cui aveva già vinto un Campionato del Mondo. " Sono davvero contento di essere tornato qui , spero di lottare per vincere il Mondiale". Poi sulla regola dei doppi punti nell'ultima gara aggiunge: "Cambia poco, è la stessa cosa per tutti".

Raikkonen non pensa che i cambiamenti tecnici influenzeranno più di tanto l'andamento delle gare: "La mia sensazione è che non sarà così differente come pensa molta gente ma potrei sbagliare. Aspettiamo e vediamo come sarà, poi magari scopriamo che è abbastanza semplice. Certamente" - ha aggiunto - "Sarà difficile per i tecnici già alle prese con un nuovo motore, con un nuovo cambio e tutto questo genere di cose. Non credo che le novità influenzeranno molto il modo di pilotare, però. Ci sono nuovi pulsanti e nuove cose da seguire, ma aspettiamo e vediamo. Sarà più più facile dire qualcosa dopo le prime prove".

La tre giorni a Maranello è servita al finlandese anche per riprendere confidenza con tutto il mondo Ferrari, e la magica atmosfera che lo circonda: "E' bello essere tornati" - ha raccontato ancora Kimi - "Non ho mai guidato spesso su queste strade anche quando ero in Ferrari, ovviamente è bello tornare e vedere tutte quelle persone che erano già qui l'ultima volta. Adesso ci sono anche alcune persone nuove e finora è stato tutto molto positivo ed emozionante". Insomma, tutto lascia sperare ad un grande Mondiale.