Schumacher, parla il manager: "Condizioni sempre stabili"

Il comunicato arriva infatti a 24 ore nemmeno dall'intervista, pubblicata dalla rivista tedesca Focus, ad Andreas Zieger della Clinica Universitaria di Oldenburg, secondo cui Schumi avrebbe potuto essere tenuto in coma a vita. Nella nota Sabine Kehm chiarisce per questo che "le informazioni riguardanti lo stato di salute di Michael che non provengono né dai suoi medici né dal suo management devono essere considerate come delle pure speculazioni".