Ferrari, Alonso svela il nuovo casco

Nella prossima stagione, il casco di Fernando Alonso non sarà molto diverso da quello del 2013. Lo ha annunciato lo spagnolo su Twitter, pubblicando una foto in miniatura del modello che indosserà nel 2014. "E' pronto il nuovo casco. Nessun grosso cambiamento, solo alcuni dettagli sui lati e dietro", scrive il pilota della Ferrari sul social network, allegando un'immagine della parte posteriore del casco con il logo del Cavallino in evidenza su sfondo giallo.