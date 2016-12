Formula 1, i tifosi scelgono il nome della nuova Ferrari

Novità d'inizio stagione in casa Ferrari . La monoposto che prenderà parte al prossimo Mondiale di Formula 1 sarà svelata in diretta web il prossimo 25 gennaio alle 14.30. Per la prima volta, inoltre, la casa di Maranello farà scegliere il nome della vettura ai propri tifosi. Sul sito della Rossa è possibile votare uno fra i cinque nomi candidati : F14 T, F14 Maranello, F14 Scuderia, F166 Turbo e F616. La decisione sarà resa nota il 24 gennaio.

In vetta alla graduatoria, per il momento, compare la denominazione F166 TURBO con il 30% delle preferenze. Ma per stabilire su che macchina saliranno Alonso e Raikkonen c'è ancora tempo fino a venerdì della prossima settimana. I tifosi non avranno soltanto la possibilità di lasciare il loro segno sull'avventura della Scuderia nel 2014 ma potranno, sempre attraverso il sito e i canali di social network, anche porre le loro domande al Team Principal Stefano Domenicali e ai due piloti ufficiali utilizzando gli hashtag #askStefano, #askAlo e #askKimi.