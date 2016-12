Ferrari: Raikkonen a Maranello, ricomincia dal simulatore

E' iniziata oggi la seconda avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari. Il pilota finlandese è arrivato in mattinata a Maranello, dove è stato impegnato nella prima di tre giornate alla guida del simulatore. "E' stato bello tornare al lavoro - ha dichiarato il campione al sito ufficiale della scuderia -. Ho iniziato a prendere confidenza con tutti i nuovi sistemi. Per me queste giornate a sono anche un'opportunità per stare insieme alla squadra".