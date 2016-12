F1, morto il papà di Jenson Button

Lutto nella famiglia di Jenson Button. Il padre del pilota della McLaren di F1, John, è morto per un infarto all'età di 70 anni. Un personaggio molto conosciuto nel paddock, soprattutto per la sua simpatia, cordialità e disponibilità fuori dal comune in un ambiente chiuso e spesso isterico. John Button è sempre stato al fianco del figlio nel corso di tutta la sua carriera, saltando solo il GP Brasile 2001. Da giovane è stato anche pilota di rally.