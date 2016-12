F1, i numeri dei piloti nel 2014: Alonso sceglie il 14

La Fia ha diramato la lista dei piloti iscritti al prossimo Mondiale di F1: da quest'anno ogni pilota ha potuto scegliere il proprio numero, e ci sono delle interessanti sorprese. Innanzitutto i piloti della Ferrari: Fernando Alonso ha deciso di applicare alla propria vettura il 14 (proprio come sul kart con cui vinse la prima gara a 14 anni), Kimi Raikkonen invece ha optato per il 7. Sebastian Vettel aveva scelto il 5, ma da campione del mondo è obbligato ad avere il numero 1. Al tedesco della Red Bull è stato promesso il 5 nel caso in cui non dovesse riuscire a laurearsi nuovamente campione.