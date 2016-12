F1: Valsecchi, addio polemico alla Lotus

Nel 2014 Davide Valsecchi non sarà più il collaudatore della Lotus. Il pilota di Erba ha deciso di non rispettare l'ultimo anno di contratto con la scuderia di Enstone e ha dato il suo addio con un velo di polemica. "Nel 2013 non ho mai corso, io ho bisogno di gareggiare - le sue parole - . Ho contatti con diverse scuderie, ma non è facile trovare una macchina senza un grosso budget a disposizione". Valsecchi lascia dopo un'annata travagliata: dopo l'operazione alla schiena di Kimi Raikkonen, il pilota italiano si aspettava di essere scelto per sostituirlo, e invece il team inglese gli ha preferito il più esperto Heikki Kovalainen che non è riuscito ad andare a punti nelle ultime due gare. Molto probabile, per Valsecchi, il ritorno in GP2; un'altra soluzione potrebbe essere l'incarico di terzo pilota in team minori di Formula 1. Al suo posto la Lotus ha scelto il danese Marco Sorensen, sponsorizzato dalla Gravity Sports, società gestita dal team principal Eric Boullier.